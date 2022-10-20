Грушевский — о дисквалификации Абаскаля и Федотова: В этой ситуации невозможно было никого не наказать

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал дисквалификацию Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Эта дисквалификация выглядит достаточно справедливой и адекватной. Абаскаль спровоцировал эту ситуацию, а Федотову глупо отрицать, что он что‑то говорил», — приводит слова Грушевского «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации необходимо было вынести наказание. При этом Грушевский заявил, что лично он не стал бы никого дисквалифицировать.

Ранее сообщалось, что рулевые «Спартака» и ЦСКА отстранены за конфликт во время матча 13-го тура. Абаскаль пропустит одну игру, а Федотов получил бан на два мачта, но один из них условно.