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Грушевский — о дисквалификации Абаскаля и Федотова: В этой ситуации невозможно было никого не наказать

20 Октября 2022 • 17:12 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал дисквалификацию Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Эта дисквалификация выглядит достаточно справедливой и адекватной. Абаскаль спровоцировал эту ситуацию, а Федотову глупо отрицать, что он что‑то говорил», — приводит слова Грушевского «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации необходимо было вынести наказание. При этом Грушевский заявил, что лично он не стал бы никого дисквалифицировать.

Ранее сообщалось, что рулевые «Спартака» и ЦСКА отстранены за конфликт во время матча 13-го тура. Абаскаль пропустит одну игру, а Федотов получил бан на два мачта, но один из них условно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Михаил Грушевский Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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