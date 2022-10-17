Семшов: «Ничья в дерби закономерна»

Бывший полузащитник российской национальной команды Игорь Семшов высказался об итоге матча московских ЦСКА и «Спартака».

«Стоит поблагодарить две команды за спектакль, который они устроили. Тяжело выделить одну из команд, потому что инициатива переходила то к ЦСКА, то к «Спартаку». Результат закономерен, но он устраивает только «Зенит», – заявил воспитанник «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт». Также Семшов выделил работу судьи Сергея Карасёва, чьи действия, по мнению экс-хавбека, не испортили игру.

Напомним, что ничья со счётом 2:2 подняла оба коллектива в тройку лидеров Российской премьер-лиги, но увеличила отрыв петербургского «Зенита», который находится в семи очках от ближайшего преследователя.

