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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия – о матче с ЦСКА: «У меня хорошие ощущения»

13 Октября 2022 • 22:06 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.65 2 3.15
16.10 20:00

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем дерби против ЦСКА в 13 туре Российской премьер-лиги.

«То, что было с «Крыльями Советов» — уже история. У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем на выезде, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах», – приводит слова центрального защитника «красно-белых» официальный ютуб-канал клуба. По словам капитана «Спартака», предстоящий матч с «армейцами» станет важной проверкой для подопечных Гильермо Абаскаля на фоне поражений от команд верхней половины турнирной таблицы.

Напомним, что «дерби всея Руси» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 22:20
Ощущения? Трудно сказать, но приятные....Вдуют....
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