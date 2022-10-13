Джикия – о матче с ЦСКА: «У меня хорошие ощущения»

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем дерби против ЦСКА в 13 туре Российской премьер-лиги.

«То, что было с «Крыльями Советов» — уже история. У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем на выезде, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах», – приводит слова центрального защитника «красно-белых» официальный ютуб-канал клуба. По словам капитана «Спартака», предстоящий матч с «армейцами» станет важной проверкой для подопечных Гильермо Абаскаля на фоне поражений от команд верхней половины турнирной таблицы.

Напомним, что «дерби всея Руси» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене».

