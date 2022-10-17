Бышовец: Оборона «Спартака» не справилась с Чаловым

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец подвёл итоги дерби ЦСКА – «Спартак».

«В целом понравилась работа тренеров, подготовка к матчу. Обе команды действовали мобильно, что важно, показали хорошие скорости», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что иногда футболисты не справляются с игрой на таких скоростях, но у команд были одинаковые шансы на положительный результат, хоть мы и увидели, что оборона «красно-белых» не смогла закрыть Фёдора Чалова.

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершился результативной ничьей со счетом 2:2.