Кузнецов — о конфликте Абаскаля и Федотова: «Им надо в медийную лигу переходить»

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Им надо в медийную лигу переходить. Есть же в профессиональном футболе какая-то этика. Если КДК принял такое решение, значит, все верно», — цитирует Кузнецова Metaratings.

По словам специалиста, он хочет, чтобы ко всем относились одинаково, можно ведь тогда запретить прыгать и что-то показывать, но тогда футбол перестанет быть эмоциональным, а эмоции — это самое главное.

Ранее Абаскаль получил дисквалификацию на один матч, а Федотов — на два (один условно) за словесную перепалку во время игры 13-го тура РПЛ.