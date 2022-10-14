Тихонов — о дерби ЦСКА – «Спартак»: Для меня нет фаворита в этой игре

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался в преддверии столичного дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«Это дерби, для меня нет фаворита в этой игре, ждем большого футбола. ЦСКА довольно прилично выглядит, «Спартак» очень много забивает в последних играх, так что голы будут», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Эксперт заявил, что этот матч станет серьезной проверкой для «Спартака», ведь в матчах с большими командами они потерпели поражения, поэтому если проиграют, то все будут говорить, что «красно-белые»» побеждают только тех, кто не борется за высокие позиции.

ЦСКА примет «Спартак» в рамках матча 13-го тура чемпионата России, встреча пройдет 16 октября в 20:00 по московскому времени.