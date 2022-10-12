Ледяхов оценил роль Федуна в истории «Спартака»

Экс-тренер столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о роли бывшего руководителя «красно-белых» Леонида Федуна в истории клуба.

«Он сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион. Даже в самые непростые времена «Спартак» не просто существовал, а вполне благополучно жил», – заявил Ледяхов, чьи слова приводит издание «Чемпионат».

По мнению Игоря, единственной ошибкой бывшего владельца московского клуба был выбор помощников, которые не особо разбирались в игре. Ледяхов отметил, что иные претензии к Федуну не уместны, поскольку уровень футбола падает не только в «Спартаке», но и в других российских структурах.

Напомним, что Леонид Арнольдович Федун руководил самым титулованным клубом страны долгих 18 лет, уйдя от дел в августе текущего года, продав акции «Спартака» ПАО «Лукойл».

