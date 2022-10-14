Селихов: «Я дома»

Московский «Спартак» объявил долгожданную новость о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым. Новосе соглашение рассчитано на следующие три года - вплоть до лета 2025 года. Селихов, которому 28 лет, прокомментировал свой новый контракт, коротко написав в своем телеграм-канале.

- Я дома, - написал голкипер московского клуба.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги, в тринадцатом туре чемпионата команде предстоит сыграть с ЦСКА, это случится в воскресенье, 16 октября. Прямая онлайн-трансляция главного матча тура будет доступна на нашем сайте.