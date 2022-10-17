Помощник Федотова: «Поведение Абаскаля? Нравится ему кривляться — это его выбор»

Олег Фоменко, ассистент наставника столичного ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал поведение тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в недавнем дерби.

«Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди», – заявил Фоменко в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, разница между Федотовым и Абаскалем заключается в темпераментах, поскольку испанцы более склонны к подобному поведению.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» сыграли со счётом 2:2, что позволило обеим командам подняться в тройку лидеров Российской премьер-лиги. Тем не менее отставание от идущего первым «Зенита» только увеличилось.

