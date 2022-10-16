Соболев: «Первый гол ЦСКА - на совести Гайича, ещё и радоваться побежал»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры.

А вот полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сокрушается из-за эпизода с первым голом в ворота своего клуба - он счел, что соперник сыграл без соблюдения правил честной игры. С ним солидарен и Александр Соболев, которого возмутило и то, что соперник побежал праздновать такой гол.

- Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича. После того, как они забили, он побежал радоваться. Это будет на его совести, - цитирует Соболева издание «Спорт-экспресс».