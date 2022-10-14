Кавазашвили прокомментировал продление контракта Селихова со «Спартаком»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о продлении контракта Александра Селихова с «красно-белыми».

«Всех поздравляю! Я очень рад, что с Сашей наконец подписали новый контракт», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт заявил, что сейчас в «Спартаке» есть два хороших вратаря, поэтому присутствует спокойствие за игру в воротах. Эти голкиперы вместе работают над ошибками и прогрессируют, добавил Кавазашвили.

28-летний Селихов защищает цвета столичного клуба с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 15 голов и три раза смог сохранить свои ворота «сухими».