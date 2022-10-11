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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА - «Спартак»

11 Октября 2022 • 12:51 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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16.10 20:00

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем поединке между «армейцами» и «Спартаком» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«В этом матче многое будет зависеть от обороны. Не стал бы говорить, что нас ждет одно из самых интересных дерби за последнее время. Не думаю, что нас ждет какая-то феерия», - приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в ближайший уик-энд. В преддверии этого поединка ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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