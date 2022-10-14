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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин не видит фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»

14 Октября 2022 • 15:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.70 2 3.15
16.10 20:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ межу ЦСКА и «Спартаком».

По мнению 75-летнего специалиста, фаворита в предстоящем московском дерби нет, так как оба коллектива хорошо готовы к этой игре. Кроме того, Сёмин сравнил нападающих команд Фёдора Чалова и Александра Соболева.

«Кто сейчас в лучшей форме — Соболев или Чалов? Они оба играют хорошо. У каждого футболиста есть свои хорошие качества. Именно на Александра и Фёдора играют партнёры в нынешнем сезоне», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Отметим, что команды являются соседями по турнирной таблице РПЛ. На данный момент «красно-белы» опережают «армейцев» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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