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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов признал, что арбитр Карасёв должен был удалять Ермакова в игре со «Спартаком»

20 Октября 2022 • 10:28 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признал, что главный арбитр встречи 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Сергей Карасёв должен был удалять полузащитника «армейцев» Никиту Ермакова за грубый фол против соперника.

По мнению Федотова, его подопечный сыграл в том эпизоде неправильно.

«Он пошёл в этакую штыковую атаку. Хотел выбить мяч, а попал в ногу. Да, была потеря мяча, и он не смог быстро вступить в отбор.», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

После этой ничьи ЦСКА набрал 25 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч команда Федотова проведёт 23 октября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Владимир Федотов Никита Ермаков
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