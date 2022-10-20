Федотов признал, что арбитр Карасёв должен был удалять Ермакова в игре со «Спартаком»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признал, что главный арбитр встречи 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Сергей Карасёв должен был удалять полузащитника «армейцев» Никиту Ермакова за грубый фол против соперника.

По мнению Федотова, его подопечный сыграл в том эпизоде неправильно.

«Он пошёл в этакую штыковую атаку. Хотел выбить мяч, а попал в ногу. Да, была потеря мяча, и он не смог быстро вступить в отбор.», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

После этой ничьи ЦСКА набрал 25 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч команда Федотова проведёт 23 октября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.