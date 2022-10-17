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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести в чужой стране?»

17 Октября 2022 • 10:14 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о поведении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля по ходу матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Напомним, что по истечении первых 45 минут встречи испанский специалист начал предъявлять претензии рулевому «армейцев» Владимиру Федотову.   

«Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести в чужой стране? Бросаться на более опытного коллегу…Надеюсь, ему объяснять, что надо быть сдержаннее», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

После этого результата «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. ЦСКА по-прежнему отстаёт от «красно-белых» на один балл и располагается на третьей строчке. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» теперь составляет семь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Юран Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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