Канчельскис – о «Спартаке»: «Ну станьте чемпионами, а потом кричите»

Бывший полузащитник раменского «Сатурна» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах московского «Спартака» в РПЛ.

«Спартак» каждый год орет про чемпионство, а занимает 5-10 место. Каждый раз, когда они что-то выигрывают, говорят: «Ура, ура, вперед, мы станем чемпионами!» Ну станьте чемпионами, а потом кричите», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Канчельскис считает, что московский клуб на протяжении всего своего дальнейшего существования будет громко заявлять о претензиях на чемпионство, однако так и не добьётся успеха. По итогам нынешнего сезона, уверен бывший футболист, «красно-белые» расположатся лишь на четвёртой строчке турнирной таблицы.

Московскому «Спартаку» в ближайшие выходные предстоит провести гостевое дерби со столичным ЦСКА. Команды подходят к матчу, находясь на расстоянии одного очка друг от друга. Игра за промежуточное второе место в таблице РПЛ начнётся 16 октября в 20:00.