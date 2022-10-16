Масалитин рассказал, за счёт чего Чалову удалось вернуться на свой высокий уровень

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре форварда «армейцев» Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, вернуться на свой прежний уровень 24-летнему футболисту помогла смена позиции на поле, а также уверенность в себе и хорошее взаимопонимание с новым наставником команды Владимиром Федотовым.

«Чалов начал заниматься своим любимым делом, тем, что умеет. Он больше не бегает по флангам, а больше сосредоточен на игре в штрафной и завершении моментов. Фёдор комфортно чувствует себя в схеме Владимира Федотова, он понял, что от него требует тренер, и приносит реальную пользу команде», — цитирует Масалитина RT.

В нынешнем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 13 матчей, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи. Свой следующий матч «армейцы» проведут сегодня, 16 октября, против «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.