Губерниев оценил игру в дерби ЦСКА - «Спартак»

В рамках 13-го тура чемпионата России состоялось московское дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2). Своими впечатлениями от поединка поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Спартаку» надо научиться приходить к первому тайму! И начинать не с 46-й минуты! А ЦСКА додавливать, когда есть все шансы. Хорошее дерби. Бесшабашное!» - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место в таблице, обойдя «Ростов». Лидером по-прежнему остается петербургский «Зенит», в активе которого 33 балла.