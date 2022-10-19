Габулов высказался о голе Соболева в ворота ЦСКА

Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал гол нападающего «Спартака» Александра Соболева в ворота Игоря Акинфеева в недавнем дерби.

«У Акинфеева почти не было шансов. Выход один на один. Время, дистанция, мяч под контролем - все факторы за нападающего. Игорь попытался дотянуться ногой, но было сложно спасти», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Московское дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

По итогам 13 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на третьей позиции.