Дубль Чалова и меткие замены Абаскаля в дерби: ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью на радость «Зениту»

В матче 13-го тура РПЛ состоялось главное дерби Москвы: ЦСКА – «Спартак».

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Главное футбольное блюдо 13-й тур оставил напоследок. «Спартак» против ЦСКА в главном дерби страны, и это не просто громкая афиша, а третье место играет против четвёртого – важнейшая игра для расстановки сил. «Спартак» и ЦСКА сейчас на ходу, особенно блистают «красно-белые», у которых удачная серия затянулась на пять побед подряд. «Армейцы» в прошлом туре очки потеряли, хотя могли с «Динамо» повторить перестрелку «Спартака» и «Крыльев». Но вместо 5:2 – 2:2, подвела реализация команду Федотова.

А на старте дерби подвела она Зобнина. Роман бил с подбора, метров с 15, но Акинфеев мяч отразил, а потом и намертво зафиксировал. Удивительно, что эта атака «Спартака» осталась единственной острой в первом тайме. Далее ЦСКА был быстрее, мобильнее, опаснее. После углового обязан был забивать Зайнутдинов – Селихов на выходе махнул мимо мяча, Бактиёр бил уже по пустому створу, но на «ленточке» выручил Литвинов.

После серии хороших атак ЦСКА всё-таки открыл счёт. Гайич отобрал мяч у самоустранившегося Зобнина, забросил на ход Чалову, которому ещё Мевля умудрился мяч скинуть. Фёдор вышел на рандеву с Селиховым и наконец-то забил «Спартаку» - 1:0. Закрыл гештальт форвард и принялся дальше прессовать оборону «Спартака», но получаться стало хуже. Накал страстей будто потушил атаки ЦСКА и разбудил «красно-белых». Под конец тайма уже гости плотно осаждали штрафную Игоря Акинфеева, однако до разящего удара дело не доходило.

Второй тайм Абаскаль начал с двойной замены: вместо Мевли и Литвинова появились Маслов и Зиньковский. И как раз Антон стрельнул, так стрельнул. Подобрался к штрафной площади с правого фланга Зиньковский, финтом убрал Карраскаля и пальнул в дальний угол, застав врасплох Акинфеева – 1:1. А спустя всего пять минут Промес идеально разогнал атаку, выждал паузу и вывел Соболева на рандеву с Акинфеевым. Александр разобрался уверенно, покатив мяч в угол мимо голкипера – 1:2. ЦСКА, кажется, забыл выйти из раздевалки.

До 70-й минуты «армейцы» находились в анабиозе, как вдруг разбудил их свежий Обляков. Иван умудрился в окружении трёх соперников вырезать отличный кросс на Чалова, а Фёдор ударом от газона поразил ворота Селихова – 2:2. После обмена голами игра резко потускнела в плане атакующих действий. Команды уже хотели не проиграть, нежели победить, а грубые фолы (мог на красную карточку наиграть молодой Ермаков) с одной и другой стороны плохо сказывались на скоростях.

В итоге, «Спартак» и ЦСКА поделили очки в огненном дерби, дебютном для своих наставников Абаскаля и Федотова, а победителем вышел «Зенит», увеличивший преимущество над «красно-белыми» до семи очков.