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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Чалова и меткие замены Абаскаля в дерби: ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью на радость «Зениту»

16 Октября 2022 • 21:59 Комментировать (8)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

В матче 13-го тура РПЛ состоялось главное дерби Москвы: ЦСКА – «Спартак».

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:2Спартак Москва
(1:0) Чалов Фёдор17'  
  53'Зиньковский Антон (1:1)
  58'Соболев Александр Сергеевич (1:2)
(2:2) Чалов Фёдор70'  
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллВиллиан II  40'Зайнутдинов БактиёрГайич Милан IIIМойзес Барбоза Роберто  14'Мендес ВикторЗделар СашаМедина Хесус 65' (Обляков Иван ( 65') Карраскаль Хорхе 66' (Ермаков Никита ( 66'  82') Чалов Фёдор  76'
Запасные: Каптилович ДмитрийМухин МаксимБоков ДанилаУшаков ЕгорЯковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейГайч АдольфоЩенников ГеоргийЗаболотный АнтонТороп Владислав
Селихов АлександрДенисов ДаниилМевля Миха 46' (Зиньковский Антон ( 46') Джикия ГеоргийХлусевич Даниил  19'Пруцев ДанилЛитвинов Руслан  40' 46' (Маслов Павел ( 46') Зобнин РоманИгнатов Михаил 76' (Рыбус Мацей ( 76') Соболев Александр Сергеевич  14'Промес Куинси  8'
Запасные: Зорин ДаниилШитов ВиталийКлассен ЛеонМелёшин ПавелНиколсон ШамарВолков МихаилМаксименко АлександрРассказов НиколайЧернов Никита
16 октября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

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1:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
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2:2. Гол Федора Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Гол Федора Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
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Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Главное футбольное блюдо 13-й тур оставил напоследок. «Спартак» против ЦСКА в главном дерби страны, и это не просто громкая афиша, а третье место играет против четвёртого – важнейшая игра для расстановки сил. «Спартак» и ЦСКА сейчас на ходу, особенно блистают «красно-белые», у которых удачная серия затянулась на пять побед подряд. «Армейцы» в прошлом туре очки потеряли, хотя могли с «Динамо» повторить перестрелку «Спартака» и «Крыльев». Но вместо 5:2 – 2:2, подвела реализация команду Федотова.

А на старте дерби подвела она Зобнина. Роман бил с подбора, метров с 15, но Акинфеев мяч отразил, а потом и намертво зафиксировал. Удивительно, что эта атака «Спартака» осталась единственной острой в первом тайме. Далее ЦСКА был быстрее, мобильнее, опаснее. После углового обязан был забивать Зайнутдинов – Селихов на выходе махнул мимо мяча, Бактиёр бил уже по пустому створу, но на «ленточке» выручил Литвинов.

После серии хороших атак ЦСКА всё-таки открыл счёт. Гайич отобрал мяч у самоустранившегося Зобнина, забросил на ход Чалову, которому ещё Мевля умудрился мяч скинуть. Фёдор вышел на рандеву с Селиховым и наконец-то забил «Спартаку» - 1:0. Закрыл гештальт форвард и принялся дальше прессовать оборону «Спартака», но получаться стало хуже. Накал страстей будто потушил атаки ЦСКА и разбудил «красно-белых». Под конец тайма уже гости плотно осаждали штрафную Игоря Акинфеева, однако до разящего удара дело не доходило.

Второй тайм Абаскаль начал с двойной замены: вместо Мевли и Литвинова появились Маслов и Зиньковский. И как раз Антон стрельнул, так стрельнул. Подобрался к штрафной площади с правого фланга Зиньковский, финтом убрал Карраскаля и пальнул в дальний угол, застав врасплох Акинфеева – 1:1. А спустя всего пять минут Промес идеально разогнал атаку, выждал паузу и вывел Соболева на рандеву с Акинфеевым. Александр разобрался уверенно, покатив мяч в угол мимо голкипера – 1:2. ЦСКА, кажется, забыл выйти из раздевалки.

До 70-й минуты «армейцы» находились в анабиозе, как вдруг разбудил их свежий Обляков. Иван умудрился в окружении трёх соперников вырезать отличный кросс на Чалова, а Фёдор ударом от газона поразил ворота Селихова – 2:2. После обмена голами игра резко потускнела в плане атакующих действий. Команды уже хотели не проиграть, нежели победить, а грубые фолы (мог на красную карточку наиграть молодой Ермаков) с одной и другой стороны плохо сказывались на скоростях.

В итоге, «Спартак» и ЦСКА поделили очки в огненном дерби, дебютном для своих наставников Абаскаля и Федотова, а победителем вышел «Зенит», увеличивший преимущество над «красно-белыми» до семи очков.

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Комментарии (8)
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SpaM
16 Октября 2022 в 22:10
Ну по первому голу - все думали, что они кони, а оказались - крысы).
redwhite1959
16 Октября 2022 в 22:54
Зобнин тоже хорош - не выбил мяч за боковую! И ещё - в матчах с ЦСКА и "Зенитом" про "фэйр плэй" нужно забыть!
wild cat
16 Октября 2022 в 22:04
атличный мачт..набегалися да пасинения...)) бей беги удалса и тем и другим..)) толька пачиму афтар сшытаит шо на радасть Зениту? Зенит спакойна идёт ни тарапясь и ни напригаясь...))
ингерман
16 Октября 2022 в 22:03
ай лев сидел на берегу реки и ждал кады праплывец трупешник какова-нить врага.. праплыле оба.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
16 Октября 2022 в 22:01
Карась очень много моментов упустил. Пару отмашек без внимания, прямая нога шипами в опорную ногу…
wild cat
16 Октября 2022 в 22:06
ну начилося..апеть парасей абидили...)) мала внимания удилили асобиным...))
kostet
16 Октября 2022 в 22:15
Согласен. Дельфина деревенского надо было в начале первого тайма удалять за шипы и макаку за удар сзади изподтишка.
wild cat
16 Октября 2022 в 22:25
справидлива..)) газпром ни дремлит..усё у них пат кантролям..)) свистулькин судил па инструкцыии...))
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