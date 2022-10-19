Габулов рассказал, мог ли Акинфеев взять удар Зиньковского

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался голе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в недавнем поединке против ЦСКА в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Сумасшедший гол! Спартаковцу удался мощный удар по невероятной траектории. Акинфееву чисто физически было тяжело среагировать, оттолкнуться и достать этот мяч», - передает слова Владимира «Спорт-экспресс».

Напомним, что дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось вничью со счетом 2:2.

После 13 туров «Спартак» набрал 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» с 25 очками располагаются на третьей строчке.