Тарханов высказался о возможной дисквалификации Федотова

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о конфликте между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем. Ранее сообщалось, что главный тренер «ЦСКА» использовал нецензурную брань в адрес рулевого «Спартака» и назвал его «клоуном».

«Справедлива ли будет дисквалификация Федотова? Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, дисквалификация Федотова станет несправедливым решением, потому что слово «клоун» не является оскорбительным.