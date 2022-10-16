«Спартак» перевернул игру с ЦСКА, забив 2 мяча за 5 минут

«Спартак» проводит очередной матч по тому же сценарию, «красно-белая» команда пропускает первой, а затем набирает ход и забивает, забивает. В дерби с ЦСКА коллектив Гильермо Абаскаля был в роли догоняющего, пропустив после удара Фёдора Чалова, однако после перерыва Антон Зиньковский в первой же толковой атаке с правого угла штрафной зарядил в дальнюю часть ворот. Спустя 5 минут уже контратака «Спартака», Куинси Промес сыграл на ход Александру Соболеву, который ворвался в штрафную и забил. Счет стал 2:1 в пользу «красно-белых».

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