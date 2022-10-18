Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК

На ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрено поведение Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Тренеры ЦСКА и «Спартака» получили приглашения на заседание, о чём «Матч ТВ» рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК.

Ранее несколько телеграм-каналов опубликовали видео, на котором Федотов оскорбляет Абаскаля в ответ на претензии испанца по поводу возможного нарушения игроком ЦСКА принципа честной игры.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках тринадцатого тура чемпионата России завершилось вничью со счётом 2:2. В составе «армейцев» дубль оформил Фёдор Чалов, а за «красно-белых» забили Антони Зиньковский и Александр Соболев.