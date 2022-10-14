Ещенко поздравил Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поздравил своего экс-партнёра по московской команде Сальваторе Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны».

«Боккетти хотел быть главным тренером, раз пошёл работать в клуб из Серии А. Я его поздравляю с назначением в «Верону», молодчик», — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

Напомним, итальянский защитник выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год. Всего в составе «красно-белых» футболист провёл 115 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами.

Также Боккетти защищал цвета казанского «Рубина», «Милана» и «Дженоа». В составе национальной сборной Италии защитник провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.