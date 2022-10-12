Пономарёв назвал победителя в предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ между «армейцами» и «Спартаком».

«Спартак» сейчас скачет на хорошем коне, зарабатывает очки, но я бы отдал предпочтение «армейцам». У ЦСКА будет преимущество своего поля, их будет поддерживать большое количество болельщиков», — заявил Пономарёв Legalbet.

Эксперт отметил, что у ЦСКА очень надежная оборона во главе с голкипером Игорем Акинфеевым, а «красно-белые» пропускают много голов и допускают грубейшие ошибки. Если у «Спартака» в атаке закрыть Александра Соболева и Куинси Промеса, то «армейцы» одержат победу со счетом 2:0.

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по мск.