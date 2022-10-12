Широков: В дерби с ЦСКА у Промеса будет шанс доказать свою состоятельность в топ-матчах

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Куинси Промеса в преддверии дерби с ЦСКА

«У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах. С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно», — заявил Широков «РБ Спорту».

По мнению эксперта, нельзя оценивать игры по заключительным 15 минутам.

В нынешнем сезоне 30-летний Промес принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 мячей и записал в свой актив 6 результативных передач.

ЦСКА примет «Спартак» в игре 13-го тура РПЛ, встреча пройдет 16 октября в 20:00 по мск.