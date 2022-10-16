Баженов: «Футбол теперь такой - нужно следовать правилам»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы.

Но именно этот гол вызвал немало полемики, по мнению многих игроков «Спартака», армейцы в том эпизоде нарушили правила фэйр-плей. Ситуацию прокомментировал бывший игрок «Спартака» - Никита Баженов:

- Не знаю, должен был он выбить мяч или нет. Мне кажется, судьи уже объясняли такие ситуации, что нужно продолжать матч, пока арбитр не решит остановить его. Понимаю, что у Ромы человеческие качества превысили спортивный принцип. Но футбол теперь такой: нужно следовать правилам, - заявил в интервью телеканалу «Матч Премьер».

В следующем туре «Спартак» сразится в домашнем матче с «Химками», это случится 23 октября.