Уткин: «Мевля – это проклятие»

В воскресном дерби между ЦСКА и «Спартаком» счёт открыл нападающий «армейцев» Фёдор Чалов. Своего оппонента в этом эпизоде не сдержал защитник Миха Мевля. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Говорил я вам, ребята, что Мевля - это проклятие. Он если не разобьёт, то уронит», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за развитием событий в дерби между ЦСКА и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Отметим, что перед игрой «Спартак» и ЦСКА занимали соответственно третье и четвёртое места в турнирной таблице Премьер-лиги.