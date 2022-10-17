Пономарёв высоко оценил гол Зиньковского в ворота ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о результате столичного дерби между «армейцами» и «Спартаком» (2:2).

«У ЦСКА было преимущество в первом тайме, но потом немного подсели, устали, немного отошли назад и «Спартак» перехватил инициативу. А такие голы, как у Зиньковского, редко проходят. Надо закрывать такие мячи», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт заявил, что доволен ничейным результатом, игра получилась хорошей, Фёдор Чалов отлично себя показал и забил два мяча.

После 13-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков, а ЦСКА расположился на четвертой позиции, имея на один балл меньше.