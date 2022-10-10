Каррера: «Надеюсь, Промес станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о нападающем «красно-белых» Куинси Промесе.

Напомним, что после 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России 30-летний голландец имеет на своём счету 11 забитых мячей, которые позволяют ему возглавлять бомбардирскую гонку турнира.

«Куинси — удивительный человек и футболист. Для меня в нём есть всё, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость. Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», — приводит слова Каррера Metaratings.

Отметим, что Промес выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Севилью», в затем и в «Аякс». В феврале 2021 года голландский вингер вернулся в Россию. В общей сложности за московскую команду футболист провёл 193 матчей, отметившись 95 голами и 47 результативными передачами.