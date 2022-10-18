ЭСК РФС признала, что Карасёв в дерби ошибочно не показал красную карточку на 81-й минуте матча

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала тот факт, что арбитр дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Сергей Карасёв ошибочно не показал красную карточку полузащитнику «армейцев» Никите Ермакову за фол на футболисте «красно-белых» Даниле Пруцеве на 81-й минуте матча. Об этом сообщает Sport24.

Столичное дерби завершилось вничью благодаря голам Антона Зиньковского на 53-й минуте и Александра Соболева на 57-й со стороны «Спартака» и дублю Фёдора Чалова на 17-й и 70-й минутах игры со стороны ЦСКА.

После этого матча «красно-белые», набрав 26 очков, расположились на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Красно-синие» с 25 баллами оказались на третьей позиции. Отставание команд от лидера РПЛ, петербургского «Зенита», составляет семь и восемь очков соответственно.

Следующие игры клубы проведут в Фонбет Кубке России. «Спартаку» предстоит выезд в Воронеж на противостояние с местным «Факелом», ЦСКА же ждёт очередное дерби на своём стадионе, на этот раз - против «Торпедо». Оба поединка состоятся 19 октября.