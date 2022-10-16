Чалов берёт пример с Холанна

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, подмечает ли он что-то для себя, когда смотрит за игрой Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

Напомним, что Эрлинг Холанн в 13 играх за «Манчестер Сити» после летнего трансфера записал на свой счёт 20 голов.

«Конечно, он футболист на максималках. Атлетичен, хорошо бежит, борется, бьёт - всё на запредельном уровне. Я не вижу у него слабых мест. Возможно, дриблинг, но он нападающему не всегда нужен», - высказался Чалов, чьи слова приведены на официальном сайте ЦСКА.

В воскресенье ЦСКА на своём поле сыграет против «Спартака». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции.