Юран — о «Ростове»: «Лавка у них всё-таки жидковатая, чтобы соперничать с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о конкуренции в текущем розыгрыше чемпионата России.

Специалист назвал ЦСКА главным конкурентом нынешнего лидера турнира «Зенита» в споре за чемпионский титул. При этом Юран отметил, что другому претенденту на медали «Ростову» не хватит глубины скамейки для того, чтобы соперничать с петербуржцами.

«Ростов у меня вызывает сомнения. Лавка у них всё-таки жидковатая, чтобы составлять конкуренцию за чемпионство. А у ЦСКА логистика хорошая — это всё-таки Москва. Уровень футболистов выше. Плюс скамейка, которая позволяет безболезненно варьировать состав», — цитирует Юрана Sport24.

Напомним, после 12 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу текущего розыгрыша чемпионата России, опережая «армейцев» на шесть очков.