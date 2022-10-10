Ловчев: «Главенствующим в «Спартаке» является Промес»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре нападающих «Спартака» Александра Соболева и Куинси Промеса.

«Главенствующим здесь является Промес. Когда он только приехал, то еще не восстановился, а сейчас он просто в хорошем состоянии. Без Мозеса все зациклено на нем», — приводит слова Ловчева Legalbet.

Эксперт заявил, что не согласен с высказыванием комментатора Георгия Черданцева, который заявил о том, что Соболев является игроком европейского уровня. Просто удачно совпало: пришел тренер и форвард начал забивать, а вот Промес мог бы проявить себя в любом клубе, добавил Ловчев.

Отметим, Соболев и Промес на двоих уже забили 17 голов в текущем сезоне чемпионата России.