Каррера назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера поделился впечатлениями от дерби ЦСКА против «Спартака» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Эта ничья дает понять, что две команды имеют одинаковую силу и будут бороться за победу в чемпионате», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился вничью со счетом 2:2.

По итогам 13 туров «Спартак» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 25 баллами располагается на третьей строчке. Лидером Премьер-лиги остается петербургский «Зенит». В активе подопечных Сергея Семака 33 очка.