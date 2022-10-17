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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

17 Октября 2022 • 11:49 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера поделился впечатлениями от дерби ЦСКА против «Спартака» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Эта ничья дает понять, что две команды имеют одинаковую силу и будут бороться за победу в чемпионате», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился вничью со счетом 2:2.

По итогам 13 туров «Спартак» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 25 баллами располагается на третьей строчке. Лидером Премьер-лиги остается петербургский «Зенит». В активе подопечных Сергея Семака 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Массимо Каррера
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