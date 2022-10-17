Колосков — о матче ЦСКА – «Спартак»: «Ничья закономерна»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о результате дерби ЦСКА – «Спартак».

«Результат дерби, как мне кажется, по делу: в первом тайме лучше играл ЦСКА, во втором — «Спартак». Ничья закономерна», — заявил Колосков «РБ Спорту».

По мнению эксперта, легионеры ЦСКА сильно сдали, хотя начинали очень хорошо, а сейчас они с каждым разом играют все хуже, в этом есть вина Федотова, ведь все зависит от тренировок.

Столичное дерби 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

«Красно-белые» занимают второе место в РПЛ, набрав 26 очков. «Армейцы» располагаются на сточку ниже, имея 25 баллов.