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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Я не видел, что ЦСКА нарушал принцип Fair Play»

17 Октября 2022 • 10:49 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал действия защитника ЦСКА Милана Гайича в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Напомним, в начале встречи хавбек «красно-белых» Роман Зобнин призывал сербского футболиста остановить атаку, так как два игрока в этот момент лежали на газоне. Гайич же не стал обращать на это внимание и продолжил игру, после чего был забит гол в ворота «Спартака».

По мнению российского специалиста, в данном конкретном эпизоде игрок «армейцев» не нарушил никаких правил.

«Да, лежал на газоне футболист, но кто мешал Зобнину выбить мяч в аут? Он его потерял, поэтому просил сделать паузу. И не забывайте, что это дерби, на кону стоит всё. Я не видел, что ЦСКА нарушал принцип Fair Play», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

После прошедшего тура ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на третью сточку турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» же в 26 баллами расположился на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Юран Роман Зобнин Милан Гайич
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