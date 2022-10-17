Юран: «Я не видел, что ЦСКА нарушал принцип Fair Play»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал действия защитника ЦСКА Милана Гайича в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Напомним, в начале встречи хавбек «красно-белых» Роман Зобнин призывал сербского футболиста остановить атаку, так как два игрока в этот момент лежали на газоне. Гайич же не стал обращать на это внимание и продолжил игру, после чего был забит гол в ворота «Спартака».

По мнению российского специалиста, в данном конкретном эпизоде игрок «армейцев» не нарушил никаких правил.

«Да, лежал на газоне футболист, но кто мешал Зобнину выбить мяч в аут? Он его потерял, поэтому просил сделать паузу. И не забывайте, что это дерби, на кону стоит всё. Я не видел, что ЦСКА нарушал принцип Fair Play», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

После прошедшего тура ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на третью сточку турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» же в 26 баллами расположился на втором месте.