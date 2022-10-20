Павлюченко — о конфликте Абаскаля с Федотовым: «Думаю, всё было на эмоциях»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Если КДК так решил, значит, они посчитали это правильным. Но тренеров тоже можно понять. Думаю, все было на эмоциях. В следующий раз Федотов и Абаскаль также встретятся в дерби, обнимутся, и на этом все прекратится», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Эксперт заявил, что ничего страшного в этом нет, это просто эмоции, которые являются частью футбола.

Ранее сообщалось, что наставники «Спартака» и ЦСКА были дисквалифицированы за словесную перепалку во время столичного дерби. Абаскаль пропустит одну игру, а Федотов получил бан на два матча, но второй условно.