Агент Бальде: «Скорее всего, не будем подавать апелляцию на дисквалификацию»

Федерико Пасторелло, представитель новичка столичного «Спартака» Кейта Бальде, поделился информацией об отстранении сенегальского футболиста.

«Мы получили документы с мотивировкой отстранения Кейта. Скорее всего, мы не будем подавать апелляцию, потому что это в любом случае займет больше времени, чем осталось до окончания его дисквалификации», — заявил агент нападающего в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение соблюдения правил допинг-контроля во времена выступлений в Италии. Что интересно, проваленных тестирований у игрока нет.

