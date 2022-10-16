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Я ничего другого не ожидал: или ничья, или победа одной команды в один мяч в крайнем случае - Александр Мостовой эксклюзив

16 Октября 2022 • 22:55 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между ЦСКА и «красно-белыми».

«Я прогнозировал ничью 1:1. Ну, получилось 2:2, так что мой прогноз, можно сказать, сработал. И у той, и у другой команды есть сильные и слабые стороны. Это мы увидели в данном матче тоже. «Спартаку» не хватило атакующего запала, потому что в первом тайме ЦСКА переигрывал соперника. А во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу. Было много спорных моментов, но для этого судьи и работают, получают деньги. Я ничего другого не ожидал: или ничья, или победа одной команды в один мяч в крайнем случае. Меня даже на улице прохожие спрашивали, кто победит. Я отвечал, чтобы ставили на ничью (смеётся).

Сейчас будут говорить, что у «Зенита» праздник. Но давайте не будем забывать, что питерцы недавно не обыграли «Факел». Впереди ещё много игр. Пока мы ещё ждём. Будем ждать интригу до тех пор, пока она сохранится. Сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом мало. Ясно, что в футболе все бывает, тем футбол и нравится. Но все равно», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Мостовой
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