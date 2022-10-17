Экс-советник Федуна назвал положительный и отрицательный моменты для «Спартака» в дерби с ЦСКА

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об итогах столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Положительный момент - то, что не проиграли в гостях ЦСКА. Отрицательная сторона в том, что после 1:2 «Спартак» не смог выиграть эту игру», - передает слова Камоцци издание «Чемпионат».

После вчерашнего матча «красно-белые» набрали 26 баллов и поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с подмосковными «Химками». Матч состоится в воскресенье, 23 октября.