Кавазашвили считает, что «Спартак» должен избавиться от Мевли

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру защитника «красно-белых» Михи Мевли.

«Появление Мевли – это не для нашей команды, от него надо срочно избавляться. Будь я сейчас вратарем в «Спартаке», я бы ему не доверял бы ни в чем», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

При этом экс-футболист заявил, что «Спартак» находится в ужасной ситуации из-за плохой игры защитников, в дерби с ЦСКА всех выручал только Георгий Джикия.

Напомним, 32-летний Мевля пополнил состав «красно-белых» в начале сентября. За это время он принял участие в шести матчах, в которых не отметился результативными действиями.