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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой не видит ничего плохого в высказывании Федотова про Абаскаля

17 Октября 2022 • 12:34 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) про наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Федотов сказал: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

Мостовой признался, что не видит в словах Федотова ничего плохого.

«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Не понимаю. Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу то много. Если на всё обращать внимание, то можно сойти с ума. Там много кто бегает и прыгает», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Также эксперт отказался сравнивать нападающих команд Фёдора Чалова и Александра Соболева, отметив, что оба являются хорошими футболистами, но разными по стилю.

После прошедшего матча «Спартак» набрал 26 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 25 баллами в своём активе занимает третье место.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Мостовой Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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