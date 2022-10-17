Мостовой не видит ничего плохого в высказывании Федотова про Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) про наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Федотов сказал: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

Мостовой признался, что не видит в словах Федотова ничего плохого.

«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Не понимаю. Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу то много. Если на всё обращать внимание, то можно сойти с ума. Там много кто бегает и прыгает», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Также эксперт отказался сравнивать нападающих команд Фёдора Чалова и Александра Соболева, отметив, что оба являются хорошими футболистами, но разными по стилю.

После прошедшего матча «Спартак» набрал 26 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 25 баллами в своём активе занимает третье место.