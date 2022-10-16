​Журналист Рабинер: «Впечатление, что «Спартак» вышел на игру в состоянии коллективного умопомешательства»

В воскресенье вечером проходит главное дерби Москвы – ЦСКА принимает «Спартак». К средине первого тайма арбитр Сергей Карасёв уже четыре раза доставал из кармана карточку жёлтого цвета. Что касается голов, то на 17-й минуте «армейцы» повели благодаря результативному удару Фёдора Чалова.

Своими мыслями о действиях команды Гильермо Абаскаля поделился известный журналист Игорь Рабинер.

«Такое впечатление, что «Спартак» вышел на игру в состоянии какого-то коллективного умопомешательства», - написал Рабинер в своём телеграм-канале.

Следить за развитием событий в матче между ЦСКА и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.