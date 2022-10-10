Кечинов считает Соболева топ-игроком для РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

«Соболев в отличнейшей форме. Хороший футболист – это однозначно», — заявил Кечинов «Чемпионату».

При этом эксперт отметил, что пока мы не участвуем в европейских турнирах, не стоит проводить сравнения с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, но для РПЛ Соболев является топ-игроком.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего форварда 8 забитых мячей и 6 результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров. Контракт Соболева с московским «Спартаком» рассчитан до 2026 года.