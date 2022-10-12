Баженов не считает потерю Умярова ключевой для «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о травме полузащитника «красно-белых» Наиля Умярова.

«Любая потеря — потеря. Но, если сравнивать с Мозесом, это не ключевая потеря, но в первую очередь надо пожелать здоровья Наилю», — заявил Баженов Vprognoze.

Эксперт считает, что травма игроков из обоймы всегда выбивает команду из привычного игрового и тренировочного процесса.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист получил травму плюсневой кости, поэтому пропустит несколько ближайших матчей, в том числе, дерби с ЦСКА.

«Армейцы» примут «Спартак» в игре 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет 16 октября в 20:00 по мск.