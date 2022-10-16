ЦСКА сравнял счёт в матче со «Спартаком», Чалов оформил дубль

Ситуация в московском дерби меняется стремительно. ЦСКА вёл в счёте почти тайм после удара Фёдора Чалова, сразу после перерыва «Спартак» отличился дважды всего за пять минут (Антон Зиньковский и Александр Соболев). Тут же «армейцы» ответили своим вторым мячом. Иван Обляков с правого фланга навесил на Фёдора Чалова, который головой направил мяч в сетку рикошетом от газона. Счёт стал равным - 2:2.

«Спартак» идёт вторым в турнирной таблице, набирая 26 очков, ЦСКА на один балл отстает.

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