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Бояринцев - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Это дерби, знаковое событие для обеих команд»

11 Октября 2022 • 23:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.30
16.10 20:00

Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями от приближающегося дерби его команды со столичным ЦСКА.
«Последние туры для ЦСКА складываются довольно непросто: поражение от «Торпедо», затем сложная победа над «Химками», после чего ничья с «Динамо». У «Спартака» же совершенно противоположная ситуация: команда пережила поражение от «Ростова» в психологическом плане. Поэтому, наверное, «красно‑белые» подходят к этому матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Но это дерби, знаковое событие для обеих команд. Дополнительные стимулы наверняка будут», - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Бояринцев считает, что «красно-белым» необходимо заметить тот факт, что у команды не получается должным образом проводить первые половины встреч. Он отметил, что «гладиаторам» в последнее время удавалось добиваться положительного исхода, отыгрываясь по ходу матчей. Таким образом, «народной команде» нельзя пропускать гол в свои ворота в первой половине игры, ведь иначе «армейский» коллектив может удержать положительный для себя результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дерби Денис Бояринцев
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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