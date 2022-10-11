Бояринцев - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Это дерби, знаковое событие для обеих команд»

Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями от приближающегося дерби его команды со столичным ЦСКА.

«Последние туры для ЦСКА складываются довольно непросто: поражение от «Торпедо», затем сложная победа над «Химками», после чего ничья с «Динамо». У «Спартака» же совершенно противоположная ситуация: команда пережила поражение от «Ростова» в психологическом плане. Поэтому, наверное, «красно‑белые» подходят к этому матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Но это дерби, знаковое событие для обеих команд. Дополнительные стимулы наверняка будут», - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Бояринцев считает, что «красно-белым» необходимо заметить тот факт, что у команды не получается должным образом проводить первые половины встреч. Он отметил, что «гладиаторам» в последнее время удавалось добиваться положительного исхода, отыгрываясь по ходу матчей. Таким образом, «народной команде» нельзя пропускать гол в свои ворота в первой половине игры, ведь иначе «армейский» коллектив может удержать положительный для себя результат.