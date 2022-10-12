Вилков прокомментировал выбор главного судьи на матч ЦСКА — «Спартак»

Бывший арбитр Михаил Вилков высказался относительно назначения Сергея Карасёва на принципиальный матч между «Спартаком» и ЦСКА.

«Да, Карасеву уже дали матч. Считаю, назначение Карасева нормальным выбором», — заявил экс-судья Российской премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу». Напомним, что ранее появилась информация о назначении Карасёва, который оказался более предпочтительным вариантом, чем Павел Кукуян и Владислав Безбородов.

Первое в нынешнем сезоне «дерби всея Руси» пройдёт на «ВЭБ Арене» 16 октября. Стартовый свисток Карасёва прозвучит в 20:00 по московскому времени.

