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Вилков прокомментировал выбор главного судьи на матч ЦСКА — «Спартак»

12 Октября 2022 • 16:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Бывший арбитр Михаил Вилков высказался относительно назначения Сергея Карасёва на принципиальный матч между «Спартаком» и ЦСКА.

«Да, Карасеву уже дали матч. Считаю, назначение Карасева нормальным выбором», — заявил экс-судья Российской премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу». Напомним, что ранее появилась информация о назначении Карасёва, который оказался более предпочтительным вариантом, чем Павел Кукуян и Владислав Безбородов.

Первое в нынешнем сезоне «дерби всея Руси» пройдёт на «ВЭБ Арене» 16 октября. Стартовый свисток Карасёва прозвучит в 20:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Михаил Вилков
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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